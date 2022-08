Fusion avec l’UP: le PRD va perdre son sigle et maintenir son logo

En prélude à la signature d’accord de fusion avec l’Union Progressiste (UP), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a tenu ce vendredi un congrès extraordinaire. Au cours de cette rencontre, les propositions de l’UP ont été examinées et quitus a été donné aux instances du PRD de signer l’accord.

Dans le nouveau parti qui naîtra de la fusion UP-PRD, le parti arc-en-ciel n’aura probablement pas son sigle. Adrien Houngbédji avoue n’avoir pas eu gain de cause sur ce terrain. « Nous aurions voulu avoir satisfaction sur tous les plans, mais l’expérience prouve que quand on est en partenariat, il faut savoir lâcher quelque chose pour obtenir plus », a-t-il expliqué aux congressistes.

Le PRD va donc perdre son sigle, mais gardera par contre le titre de son hymne et son logo. Selon Adrien Houngbédji, les négociations ont été concluantes sur le plan. Le logo du nouveau parti est donc composé du baobab de l’UP et l’arc-en-ciel du PRD. Sur l’image indiquant le logo, on voit le baobab couvert par l’arc-en-ciel avec la dénomination « l’UP Le Renouveau ».

Pour le président du PRD, le contexte actuel de la réforme du système partisan a fortement motivé cette fusion. Le patriarche compte laisser à la postérité, à travers cet accord politique, un parti fort et bien structuré.