Funérailles de Bob Lee à Divo : sa famille pose des conditions

La mort de l’influenceur ivoirien Bob Lee n’a pas été confirmée jusqu’à ce que sa compagne publie sur les réseaux sociaux. Cette dernière a levé tout doute et donné la date réelle de la disparition de l’activiste ivoirien avant de préciser que Bob Lee souhait être enterrée en Côte d’Ivoire.

Beaucoup de gens ont cru à une production réalisée par l’un des blogueurs les plus controversés de Côte d’Ivoire. L’influenceur qui s’est installé au pays de l’Oncle SAM n’a jamais été tendre avec ses confrères et autres célébrités de Côte d’Ivoire et de France. Il a fallu la sortie médiatique de la mère des deux enfants de Bob Lee pour que de nombreux sceptiques croient à sa disparition.

Dans une interview accordée par le journaliste Guillaume Vergés via les réseaux sociaux, la compagne de l’homme a donné plus de détails sur la disparition de ce dernier. Elle a même fait savoir que Bob Lee est décédé le samedi 24 juin et non le dimanche 11 juin alors que les gens diffusaient sur la toile. Au cours de cette conversation, Mireille a révélé le dernier souhait de Bob Lee alors qu’il était encore en vie. Lui, qui a fui la Côte d’Ivoire dans des conditions difficiles, a souhaité être enterré dans son pays après sa mort, précisément à Divo, son village natal.

La Famille de Bob Lee rejette la dépouille du blogueur et pose des conditions

Le blogueur ivoirien, Bob Lee, est décédé le 24 juin 2023 aux États-Unis. Il y a toute une polémique autour de ses funérailles, notamment parce qu’il était un personnage controversé. Sa famille a posé des conditions avant d’accepter la dépouille de leur fils.

Bob Lee souffrait en effet d’un cancer. Il a été retrouvé mort chez lui alors qu’il vivait seul, trop faible pour aller à l’hôpital. Selon sa compagne Mireille et la mère camerounaise de ses deux enfants, Bob aimerait être enterré dans son village à Divo.

La famille du blogueur ivoirien a envoyé un message aux amis de Bob Lee dans une vidéo via son oncle afin de poser leurs conditions pour recevoir la dépouille de ce dernier au village.

« Bob Lee est parti en Europe il y a très longtemps. Même quand son papa est décédé, il n’est pas venu. Dans la famille, nous n’avons pas d’argent. Bob Lee n’a pas su qu’il avait un village parce qu’il a n’a rien ici, comment on peut le recevoir. Ceux qui veulent l’emmener, c’est-à-dire ses amis, il faut qu’ils l’emmènent jusqu’au cimetière, ils doivent l’enterrer. Si ce n’est pas le cas, qu’ils l’enterrent là-bas.

Voilà le Dioula que l’on enterre n’importe où, il n’y a pas de problème, la terre appartient à Dieu et à tout le monde. Si ce n’est pas le cas, on ne peut pas recevoir le corps. On l’a suggéré cela à l’unanimité. Quelqu’un qui ne nous a pas servi, il n’a rien fait pour nous et ce n’est pas son corps que l’on va recevoir. Tant que nous n’avons pas à dépenser un franc, il n’y a pas de problème, on va recevoir le corps, dans le cas contraire, enterrez-le aux États-Unis. » A déclaré l’oncle de Bob Lee.

