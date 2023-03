Fuite de la nudité de Lolo Beauté: le Procureur de la République prend une décision

En Côte d’Ivoire, le Procureur Adou Richard a réagi à l’exposition de la nudité de l’influenceuse Lolo Beauté sur les réseaux sociaux et a fait une promesse aux ivoiriens.

La sœur du général Camille Makosso, Lolo Beauté n’est pas sortie d’affaire après la fuite de ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Après la HACA qui a annoncé des sanctions contre elle, le Procureur Adou Richard a également brisé le silence.

Invité à une rencontre du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) sur le thème de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux, le magistrat a annoncé qu’une enquête sera ouverte contre Lolo Beauté.

Le procureur de la République prend une décision

« C’est inadmissible. Il ne faut absolument pas laisser faire, c’est impossible. Ce n’est pas possible, c’est une honte, on ne peut pas continuer à laisser faire », a-t-il réagi. Il a également promis qu’avec ses équipes, ils prendront des dispositions pour « rendre internet plus digeste », car dit-il « il y a beaucoup de choses qu’on peut faire (sur internet) ».

Avant la réaction du procureur, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) avait aussi annoncé la restriction de son compte Facebook et de sa monétisation pour une période de trente jours.