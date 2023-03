Fuite de la nµdité de Lolo beauté: Claudy Siar clarifie sa position

Claudy Siar, activiste et panafricaniste a clarifié sa position sur la fuite de la nµdité de Lolo Beauté qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Lors d’une sortie médiatique ce mercredi 1er mars 2023, l’influenceuse ivoirienne Lolo beauté s’est prononcée sur les polémiques engendrées par l’exposition de sa nµdité sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle remerciait tous ceux qui l’ont soutenu les trois derniers jours, Lolo Beauté n’a pas manqué de citer Claudy Siar qui d’une manière ou d’une autre à recadrer ses détracteurs en commentaire sur le réseau social Facebook.

« Franchement !!!? C’est bon là !!! Ras-le-bol de ce voyeurisme et de cette culture de la Médiocrité Intellectuelle de l’avilissement de la dignité des femmes et plus particulièrement des femmes noires et de l’identité Afro en général. Je ne me reconnais pas dans ce type de fausses valeurs avilissantes…pour l’espèce humaine. », a écrit le panafricaniste sur Instagram dans un premier temps.

Quand Claudy Siar recadre les détracteurs de Lolo Beauté

En effet, Claudy Siar a fustigé les commentaires qui s’attardent sur la couleur du fruit défendu. Selon lui, son propos doit être mieux compris. « Il y a trop de polémiques ridicules et stériles car trop de voyeurisme ! Tout le monde s’attarde sur une partie de s3xe, comme si vous n’aviez jamais vu le s3xe d’une femme. Vous vous étonnez d’une partie plus foncée de son corps !! Mais vous êtes sérieux ?? », a-t-il dénoncé dimanche nuit.

Mieux, il a exprimé ses regrets face à la réplique de Lolo Beauté. « Elle aurait dû ignorer les polemiqueurs des réseaux sociaux ! Bref ! Tout ça contribue à donner de mauvais exemples et valeurs à la jeunesse qui pourtant a tant besoin de repères positifs. J’ajoute que Lolo Beauté a le droit de faire ce qu’elle veut de sa vie , seuls les commentaires inutiles pourrissent les rapports humains et le respect mutuel… ».

Claudy Siar clarifie sa position

Après les remerciements de Lolo Beauté, Claudy Siar est revenu à la charge pour lever un coin de voile sur ce qu’il pense de cette bourde de la sœur de Camille Makosso.

« Là est mon unique déclaration ! ( voir photo). Jamais je ne soutiendrais les femmes et les hommes qui se dépigmentent la peau, tentant de gommer leur africanité ancestrale !! Excédé par la vulgarité de certaines femmes, j’ai réagi sur Instagram à la publication d’un célèbre magazine people ivoirien sans savoir qui était la personne incriminée. Je ne connaissais même pas cette femme ni de nom ni de réputation. Maintenant j’ai vu », a-t-il expliqué faisant référence à son commentaire sur instagram.

A noter que Lolo Beauté s’est excusée publiquement pour cet acte et rassure qu’elle ne l’a pas fait exprès. Dans son direct, elle promet ne plus filmer certaines scènes qui risquent de se retourner contre lui.