Fuite de données chez Air Côte d’Ivoire : enquête en cours

Le 8 février 2026, Air Côte d’Ivoire a été la cible d’une cyberattaque ayant entraîné une fuite de données. La compagnie a confirmé par un communiqué le 20 février que ses vols se poursuivaient normalement et a alerté les autorités compétentes.

Dans la nuit du dimanche 8 février, aux alentours de 2 heures du matin, un incident de cybersécurité a entraîné l’extraction illégale de fichiers contenant des informations sensibles concernant les passagers, prestataires et employés d’Air Côte d’Ivoire.

Dès la détection de l’intrusion, les équipes techniques ont immédiatement mis en œuvre le plan de continuité d’activités de la compagnie. Grâce à cette réactivité, aucun service n’a été interrompu et les vols ont été maintenus comme prévu.

Conformément à la législation ivoirienne, Air Côte d’Ivoire a informé l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI-CI) et l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ARTCI) de l’incident. Une plainte a également été déposée auprès de la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité (PLCC).

Par ailleurs, les enquêtes sont en cours avec l’appui de la Côte d’Ivoire Computer Emergency Response Team (CI-CERT) et d’experts internationaux, afin de déterminer l’origine et l’ampleur de cette violation. Dans un communiqué publié le 20 février 2026, Air Côte d’Ivoire a indiqué travailler activement à réduire les conséquences de cette fuite tout en maintenant le respect des standards internationaux de sécurité aérienne.

