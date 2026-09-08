FTSE Frontier 50 : six groupes nigérians rejoignent l’indice le 21 septembre

Le Nigeria comptera six entreprises dans le FTSE Frontier 50 à partir du 21 septembre 2026. Aradel Holdings, Dangote Cement, FirstHoldCo, Guaranty Trust Holding Company (GTCO), MTN Nigeria Communications et Zenith Bank figurent parmi les nouveaux entrants retenus lors de la revue semestrielle de septembre.

Ces six valeurs représentent près de la moitié des 13 nouveaux titres ajoutés à l’indice lors de cette révision. Les changements seront pris en compte à la clôture du marché le 18 septembre, avant leur entrée effective dans la composition de l’indice le lundi 21 septembre.

Le FTSE Frontier 50 regroupe 50 valeurs sélectionnées dans l’univers des marchés frontières en privilégiant notamment leur liquidité et leur capacité à être investies par des acteurs internationaux. Pour les groupes nigérians concernés, l’enjeu tient surtout à une visibilité accrue auprès des investisseurs institutionnels et des fonds qui suivent les indices de FTSE Russell.

Cette arrivée intervient quelques semaines après la confirmation du retour du Nigeria au statut de marché « Frontier » chez FTSE Russell. Le pays avait été retiré de cette classification en 2023, lorsque les difficultés d’accès aux devises et de rapatriement des capitaux avaient fortement compliqué les opérations des investisseurs étrangers.

Six groupes au cœur du marché nigérian

La sélection réunit trois poids lourds financiers, FirstHoldCo, GTCO et Zenith Bank, auxquels s’ajoutent MTN Nigeria dans les télécommunications, Dangote Cement dans l’industrie et Aradel Holdings dans l’énergie. Elle donne ainsi une photographie assez large des secteurs qui concentrent aujourd’hui une part importante de la capitalisation et des échanges à Lagos.

La réintégration du Nigeria dans les indices de marchés frontières avait été confirmée fin août après une période d’évaluation liée notamment au passage du marché local à un règlement-livraison en T+1. FTSE Russell avait indiqué ne pas avoir identifié de difficultés opérationnelles ou de financement suffisamment importantes pour empêcher cette reclassification.

L’entrée dans le Frontier 50 ne constitue pas une levée de fonds automatique pour les entreprises concernées. Elle peut en revanche faciliter leur repérage par les gérants internationaux, accroître leur présence dans certains portefeuilles indiciels et soutenir la liquidité de leurs titres lorsque des fonds répliquent la nouvelle composition de l’indice.

Un signal pour le retour des capitaux internationaux

Pour Abuja et la place financière de Lagos, cette révision constitue surtout un test de crédibilité après plusieurs années marquées par la pénurie de devises et les difficultés de sortie des capitaux. Le retour dans la catégorie Frontier avait déjà rouvert l’accès des actions nigérianes aux grands indices de référence de cette classe d’actifs.

La date du 21 septembre sera donc la prochaine étape opérationnelle. À partir de cette séance, les six groupes nigérians feront officiellement partie du panier de 50 valeurs suivi par le FTSE Frontier 50, donnant au Nigeria une présence importante dans l’une des principales vitrines internationales des marchés frontières.