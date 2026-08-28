Nigeria : FTSE Russell confirme le retour du marché au statut de Frontier Market le 21 septembre

FTSE Russell a confirmé jeudi 27 août que le Nigeria retrouvera le statut de Frontier Market à l’ouverture du marché du 21 septembre 2026, une décision attendue pour redonner de la visibilité internationale aux actions nigérianes.

L’indiceur avait déjà annoncé ce reclassement le 7 avril avec la même date d’effet. Une évaluation supplémentaire a toutefois été menée après le passage du marché nigérian d’un règlement-livraison T+2 à T+1 le 1er juin.

Selon NGX Group, l’avis final n’a relevé aucun problème matériel de règlement, d’exploitation ou de financement depuis ce changement de cycle. Le groupe boursier y voit un signal favorable pour la crédibilité du marché local.

NGX Group estime que ce retour au statut de marché frontière devrait accroître la visibilité des titres nigérians et élargir l’intérêt des investisseurs institutionnels internationaux. Ces effets restent attendus, la reclassification n’entrant en vigueur que le 21 septembre.

Le prochain jalon annoncé par NGX Group est la publication, à partir du 2 septembre 2026, des fichiers indicatifs de la série FTSE Frontier avant l’entrée en vigueur prévue le 21 septembre.