Chine : les exportations bondissent de 25 %, le surplus atteint 119 milliards $

Les exportations de la Chine ont bondi de 25 % sur un an en août 2026 pour atteindre 401,44 milliards de dollars, accélérant après une hausse de 23,9 % en juillet. Les importations ont progressé de 28,2 %, à 282,36 milliards de dollars, portant l’excédent commercial mensuel à 119,09 milliards de dollars.

Les données publiées mardi 8 septembre montrent que la demande extérieure continue de soutenir l’économie chinoise. Les automobiles, les semi-conducteurs, les batteries, les équipements liés à l’intelligence artificielle et d’autres produits de haute technologie figurent parmi les moteurs de cette progression.

Le surplus commercial s’est ainsi élargi par rapport aux 112,5 milliards de dollars enregistrés en juillet. Sur les huit premiers mois de l’année, il atteint 805,51 milliards de dollars, plaçant la Chine sur une trajectoire susceptible de dépasser à nouveau le seuil de 1 000 milliards de dollars sur l’ensemble de 2026.

Cette vigueur contraste avec une demande intérieure encore fragile. La croissance du produit intérieur brut a ralenti à 4,3 % au deuxième trimestre, alors que Pékin vise une progression annuelle comprise entre 4,5 % et 5 %. L’investissement et la consommation restent moins dynamiques que les exportations.

Sur le continent africain, l’expansion commerciale chinoise s’accompagne depuis le 1er mai de l’accès sans droits de douane accordé à 53 pays africains jusqu’en avril 2028. Cette ouverture doit faciliter l’entrée de produits africains sur le marché chinois, même si les flux restent fortement dominés par les matières premières et les biens manufacturés chinois.

La progression des exportations chinoises alimente parallèlement les tensions commerciales avec les États-Unis et l’Union européenne, qui dénoncent régulièrement les déséquilibres commerciaux et les surcapacités industrielles de Pékin. La Chine rejette ces critiques et attribue la compétitivité de ses exportations à son innovation industrielle et à la demande mondiale.

Washington et Pékin maintiennent actuellement une trêve commerciale et examinent des réductions réciproques de droits de douane sur environ 30 milliards de dollars de marchandises, avant une rencontre attendue entre Donald Trump et Xi Jinping plus tard en septembre.