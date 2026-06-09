Frontière Bénin-Niger: le comité d’experts permettra-t-il une réouverture rapide ? L’analyse du politologue Mathias Hounkpè

Le président Romuald Wadagni a effectué une tournée régionale d’envergure qui l’a conduit successivement au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire. Au cœur des discussions figure l’épineux dossier de la frontière entre le Bénin et le Niger, close depuis le coup d’État militaire de juillet 2023 à Niamey.

L’installation récente d’un comité mixte d’experts ravive les spéculations sur une possible normalisation des relations bilatérales, mais une question cruciale demeure sur toutes les lèvres : cette démarche paritaire permettra-t-elle enfin une réouverture rapide des frontières ?

​Interrogé par le journaliste David Baché sur les ondes de RFI, le politologue béninois Mathias Hounkpè, l’un des responsables de l’Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, invite à la prudence et tempère les attentes immédiates.

Selon lui, il demeure prématuré d’affirmer que les négociations de ce comité parviendront à une issue instantanée. L’expert souligne que si les discussions techniques font ressortir des préalables sécuritaires stricts exigés par l’une ou l’autre des parties pour se rassurer mutuellement, le processus global pourrait nécessiter un délai d’exécution beaucoup plus long que prévu.

​Le chercheur rappelle également la nature asymétrique de ce différend frontalier en précisant que le Bénin n’avait pas, fondamentalement, de contentieux direct avec son voisin du Nord. La fermeture prolongée relevait plutôt des suspicions nourries par les autorités de transition nigériennes, qui redoutaient l’existence d’une base arrière hostile sur le sol béninois destinée à déstabiliser leur régime.

Pour Mathias Hounkpè, la clé du déblocage réside entièrement dans les capacités du comité mixte à démontrer de manière transparente l’inexistence de ce risque sécuritaire, une clarification majeure qui favoriserait alors une levée définitive des barrières terrestres.