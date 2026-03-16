Frédérique Bel bouleversée après la mort de Bruno Salomone : « Oh putain, c’est dur »

Bruno Salomone , comédien et humoriste connu du grand public, est décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, a annoncé son entourage. L’information, confirmée par son agent dans un communiqué cité par l’AFP, indique que l’artiste s’est éteint après avoir « s’être battu contre une longue maladie », déclenchant une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans le milieu artistique.

Dans le communiqué publié par son agent, Laurent Grégoire, il est précisé que la disparition de Bruno Salomone plonge proches et collègues dans une « immense tristesse ». L’annonce officielle revient sur la carrière de l’artiste et souligne la gravité de la maladie qui l’a emporté, sans donner d’autres détails médicaux.

Parmi les premières réactions publiques, de nombreuses personnalités du spectacle ont exprimé leur émotion. Les hommages, relayés par des messages, photographies et extraits de spectacle, évoquent la carrière d’un comédien encensé pour son sens de l’humour et son humanité, ainsi que ses collaborations passées avec plusieurs figures du cinéma et de la scène française.

Frédérique Bel bouleversée par le décès de Bruno Salomone

Sur Instagram, Frédérique Bel, qui a partagé l’écran avec Bruno Salomone dans la série télévisée Fais pas ci, fais pas ça — elle y incarnait Tatiana Lenoir tandis qu’il interprétait Denis Bouley — a publié plusieurs clichés avec l’acteur et un message empreint de douleur. Elle rappelle leur passé commun à l’écran et la proximité humaine qu’ils entretenaient.

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Dans sa publication, Frédérique Bel écrit notamment : « Ton rire qui résonne… Ouch ! Mon Dieu c’est dur. Bon voyage Bruno. Tu peux être fier de ton passage sur terre. Tant de douceur, de simplicité et d’humanité. Quelle chance j’ai eu de t’avoir connu ! » Elle ajoute ensuite une prière et des mots d’affection : « Je prie pour ton âme, qui n’aura pas trop de mal à s’élever vu la belle personne que tu es. Merci mon Bruno. Oh putain c’est dur ! Oh putain ! Non ! Je ne suis pas d’accord. Mon Dieu prends soin de lui. »

Frédérique Bel, figure de la télévision et du cinéma français, a ainsi partagé une réaction personnelle et publique qui a été largement commentée et repartagée par les internautes, soulignant l’impact de Bruno Salomone sur ses collègues et amis.

Parmi les autres témoignages, Jean Dujardin, avec lequel Bruno Salomone a débuté au sein de la troupe humoristique « Nous Ç Nous », a également publié un message émouvant sur les réseaux sociaux. Il évoque les souvenirs partagés dès les débuts de leur carrière commune et rend hommage à l’amitié et au talent de Bruno Salomone.

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