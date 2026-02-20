Frederik de Danemark au Groenland : selfies et bains de foule pour défier Donald Trump

Depuis le mercredi 18 février, le roi Frederik X effectue une visite officielle de trois jours au Groenland. Il s’agit de son deuxième déplacement sur l’île en moins d’un an.

La présence du souverain répond, selon les informations relayées, à la volonté d’affirmer l’unité du royaume face aux appétits américains : Donald Trump a en effet manifesté son intérêt pour annexer ce territoire stratégique placé sous souveraineté danoise.

À son arrivée à l’aéroport de Nuuk, Frederik X a été accueilli par le Premier ministre Jens-Frederik Nielsen et le président du Parlement Kim Jielsen. Son premier arrêt au centre culturel Katuaq a été marqué par un important accueil de la population, de nombreux habitants cherchant à le saluer et à se prendre en photo avec lui.

Le programme officiel

Durant cette première journée, le roi s’est montré proche du public, recevant des applaudissements à chacune de ses apparitions. Il a visité les installations de Royal Greenland à Nuuk, la principale entreprise du pays, puis a rencontré des élèves du Centre de formation de base de l’Arctique, un cursus d’un an axé sur les compétences en matière de défense et la préparation aux situations d’urgence. La journée s’est terminée par un dîner officiel en son honneur.

Le jeudi 19 février, Frederik X s’est rendu à Qeqqata, sur la côte ouest, où il a été reçu par le premier adjoint au maire, Gideon Lyberth, avant de partager un déjeuner avec un conseiller municipal. Il a ensuite visité Maniitsoq, rencontrant des habitants et une entreprise dirigée par de jeunes entrepreneurs.

Pour la dernière journée, vendredi 20 février, le monarque devrait se rendre à une base arctique où plusieurs étudiants participent actuellement à un camp d’été.