Fraude professionnelle en Afrique subsaharienne : l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya concentrent la majorité des cas

L’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya concentrent à eux seuls 220 des 397 cas de fraudes professionnelles analysés en Afrique subsaharienne, soit 55,4 % de l’échantillon régional. Ce constat émane du rapport « Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations », publié par l’ACFE, qui dresse un état des lieux précis des infractions financières commises au sein des organisations du continent.

Dans le détail géographique de cette étude, l’Afrique du Sud enregistre le plus grand nombre de cas de la zone subsaharienne avec 123 dossiers répertoriés, représentant près de 31 % du total. Elle devance le Nigeria, qui comptabilise 64 cas documentés, ainsi que le Kenya, où 33 infractions internes ont été formellement identifiées au sein des structures auditées.

Sur le plan des modes opératoires, la corruption s’impose comme le schéma de fraude interne le plus prévalent en Afrique subsaharienne. Les conclusions de l’ACFE indiquent que les mécanismes corruptifs figurent dans 56 % des dossiers examinés par les analystes, constituant ainsi la principale méthode d’atteinte aux ressources organisationnelles.

Face à ces pratiques illicites, les signalements et les alertes de dénonciation représentent le mécanisme initial de détection le plus performant dans la région. Les alertes transmises ont permis de mettre au jour 45 % des dossiers recensés, confirmant le rôle central joué par les lanceurs d’alerte et les canaux de signalement internes.

Un préjudice financier lourd et des recouvrements complexes

L’impact économique de ces infractions se chiffre à une perte médiane estimée à 97 000 dollars américains par dossier de fraude professionnelle en Afrique subsaharienne. L’évaluation met également en exergue de lourdes difficultés persistantes pour les organisations victimes à recouvrer les sommes dérobées une fois les malversations identifiées.