Fraude fiscale: 3 ans de prison et une amende contre Shakira, un accord conclu avec la justice

- Publicité-

Ce lundi 20 novembre 2023, la célèbre chanteuse Shakira a comparu devant le tribunal de Barcelone, en Espagne, pour répondre aux accusations de fraude fiscale qui pesaient sur elle. Après de longues délibérations, la chanteuse a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, suivis d’une amende.

Un accord a finalement été conclu entre la star colombienne et la justice espagnole, mettant ainsi un terme à cette affaire de fraude fiscale. Selon les termes de cet accord, révélés par BFM TV, Shakira devra s’acquitter d’une amende s’élevant à 7,3 millions d’euros. De plus, elle écope d’une peine de trois ans de prison avec sursis, qui sera commuée en amende. Cette sanction représente environ 50% du montant de la fraude fiscale présumée, soit près de 14,5 millions d’euros.

Déjà engagée dans une démarche de régularisation de sa situation fiscale, la chanteuse avait précédemment versé 17,2 millions d’euros au fisc espagnol.

Shakira plaide coupable préserver ses enfants

Vêtue d’un ensemble rose et arborant des lunettes de soleil, Shakira est arrivée au tribunal tôt le matin et a accepté les peines qui lui ont été infligées. Une fois que la sentence a été prononcée, la star est sortie du tribunal sans faire de commentaire aux médias présents.

- Publicité-

Dans un communiqué transmis par ses avocats, Shakira maintient néanmoins son innocence et explique qu’elle a choisi de reconnaître sa culpabilité afin de préserver sa carrière et le bien-être de ses enfants. Elle souhaite éviter des années de procédure judiciaire qui pourraient avoir un impact négatif sur leur vie.

« J’ai dû faire un choix entre continuer à me battre, au risque de compromettre ma tranquillité d’esprit et celle de mes enfants, ou bien tourner la page sur ce chapitre de ma vie. J’ai décidé de me concentrer sur l’épanouissement de mes enfants et sur ce qui compte vraiment : les voir grandir et s’amuser », a expliqué la chanteuse colombienne.

Rappelons que le parquet reprochait à Shakira de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne pour les années 2012, 2013 et 2014. Selon les autorités fiscales, la chanteuse aurait dépassé le seuil de 183 jours de présence annuelle dans le pays, faisant d’elle une résidente fiscale. Initialement, le parquet avait requis une peine de huit ans et deux mois de prison, ainsi qu’une amende de 23,8 millions d’euros à l’encontre de l’artiste.

- Publicité-

Cet accord marque la fin d’une longue bataille judiciaire pour Shakira, qui a préféré mettre un terme à cette affaire pour se concentrer sur sa carrière et le bonheur de sa famille.