Francis M’vemba: l’ex de Coco Emilia donne de nouveaux détails sur son contrat avec Life Tv

Une semaine après l’annonce de la signature de son contrat avec la chaine de Télévision Life Tv, l’homme d’affaires Congolais Francis M’vemba est revenu sur les raisons de son récent séjour à Abidjan. Dans une récente entrevue, l’ex de Coco Emilia a expliqué d’où est partie l’idée de collaboration la Chaine Life Tv.

Francis M’vemba fait partie désormais des collaborateurs de la chaine Ivoirienne Life Tv. Peu de temps après le passage de la coach Hamond Chic, l’homme d’affaire congolais qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques semaines en raison de son divorce très médiatisé avec son ex Coco Emilia a réussi a paraphré un protocle d’accoed avec la chaine de Fabrice Sawegnon.

En effet, l’information a été annoncée par le directeur de la chaîne le patron du Groupe Vodoo communication. « C’est signé ! With the real one, Francis Mvemba, Only Life TV. » avait écrit Fabrice Sawegnon en légende d’une photo de lui en compagnie de M’vemba dans la du mercredi 21 septembre 2022.

Quelques jours après cette annonce qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, Francis M’vemba est finalement revenu sur l’affaire. Dans une récente interview avec First Mag, le prétendu milliardaire a finalement abordé le sujet.

« Concernant Life Tv, les choses sont allées très vite car à partir d’une simple visite de courtoisie auprès de mon ami Alain Toussaint, j’ai fait la rencontre physique de plusieurs autres personnes dont Fabrice Sawegnon, Guy Sahouegnon et Konnie Toure, avec qui j’étais déjà en contact et qui m’ont donné l’occasion de visiter leurs locaux. C’est suite à cette visite qu’on a décidé de collaborer ensemble car j’ai été merveilleusement surpris de la qualité de leurs locaux et des projets à long terme dont j’ai eu écho. Sachez qu’au moment opportun, vous saurez tout ce que vous voulez savoir« , a expliqué l’ex de l’influenceuse Biscuit de mer.

« Le cachet est nul »

Coco Emilia qui avait décidé de prendre ses discrètes vis-à-vis des réseaux sociaux n’a pas pu s’empêcher de réagir à l’annone de cette nouvelle de signature de Francis M’vemba à Life Tv. « On peut avoir mal comme ça ? Si ça peut l’aider à enfin remplir son frigo tant mieux. Nous on monte des immeubles entre temps. Là, c’est toujours grâce à moi qu’il est là bas », a écrit la mère de Sophie à propos du père de son enfant.