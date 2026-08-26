France : W9 déprogramme l’émission de Laurence Boccolini pour un hommage à Philippe Bouvard

W9 a retiré de sa grille du mardi 25 août « Les Tubes d’une vie », la nouvelle émission de Laurence Boccolini et Fabien Lecœuvre, pour consacrer sa soirée à un hommage à Philippe Bouvard, mort la veille à 96 ans.

La programmation initiale prévoyait une première diffusion à 21 h 10, puis une seconde partie à 22 h 00. Ce lancement devait installer un rendez-vous musical consacré aux tubes des années 1980 et 1990.

Le groupe M6 a finalement remplacé cette soirée par « Les Grosses Têtes : spéciale Philippe Bouvard » sur W9, dans le cadre d’un hommage exceptionnel rendu à l’animateur et journaliste disparu le 24 août 2026.

Présentée par Laurence Boccolini et Fabien Lecœuvre, « Les Tubes d’une vie » est conçue comme une émission consacrée aux grands succès populaires. Sa déprogrammation est donc intervenue au moment même de son lancement annoncé.

Le dispositif d’hommage s’est poursuivi le lendemain sur Paris Première, avec la diffusion à 21 h 00 du documentaire « Les mille et une vies de Philippe Bouvard ».