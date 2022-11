France: visite de Patrice Talon à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique

Le président béninois, Patrice Talon, a été reçu ce mardi 08 novembre 2022 à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique. Le Chef de l’Etat était à la tête d’une délégation dans laquelle figure deux ministres du gouvernement, à savoir : Jean Michel Abimbola et José Tonato.

Patrice Talon est en France depuis quelques heures. Le président a un agenda chargé au cours de ce périple qui a débuté par une visite à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique. Le président et sa délégation ont échangé avec les responsables et étudiants de cet établissement français qui est en partenariat avec Sèmè City au Bénin.

Stéphane Gouret, Directeur Général d’Africa Design School et Directeur Général Adjoint de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique a affirmé que « l’Ecole de Design forme des jeunes dotés d’une approche transculturelle du design, ayant une vision enrichie et agrandie et capable de développer de la valeur ajoutée et de l’entrepreneuriat pour le Bénin », a rapporté Les Pharaons.

A son tour, Anne Brochard, Présidente de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, a indiqué que l’enjeu est de faire d’Africa Design School « un levier de transformation et d’innovation, auprès des entreprises, que les partenariats se multiplient », et que les échanges universitaires entre les deux pays se renforcent.