France: une équipe remplie de « noirs et de musulmans », Galtier au cœur d’un énorme scandale

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, est depuis quelques heures au cœur d’un énorme scandale en France, alors que ses échanges avec son directeur sportif Julien Fourneau, du temps où il évoluait à Nice, ont fait surface sur la toile.

L’origine de cette affaire découle d’un courriel envoyé par l’ancien directeur de football de l’OGC Nice, Julien Fournier, à Dave Brailsford, son homologue chez INEOS, société propriétaire du club azuréen, en fin de saison passée, visant à faire le point sur un exercice sportif difficile. Les extraits les plus saillants de ce courrier ont été révélés ce mardi par le journaliste d’investigation Romain Molina et RMC.

Dès le mois d’août 2021, soit quelques semaines après l’arrivée du technicien Christophe Galtier au sein du Gym, le fils adoptif et agent de ce dernier, John Valovic-Galtier, aurait fait part à Fournier de son mécontentement en ces termes : « Julien, cela ne va pas, mon père était en pleurs hier, vous ne vous rendez pas compte. (…) Cette équipe ne lui ressemble pas, on ne peut pas continuer comme ça. »

«Vous avez bâti une équipe de racailles»

- Publicité-

Interrogé pour préciser ses propos, le fils du technicien aurait déclaré « vous avez bâti une équipe de racailles ». (…) Il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi. » Dans la foulée, Galtier père aurait lui-même renchéri auprès d’un Fournier abasourdi :

« Il (Christophe Galtier, ndlr) m’a alors répondu (…) que je devais tenir compte de la réalité ‘de la ville’ et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. Il m’a dit ‘hier soir’ je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs’ puis d’ajouter ‘Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin, et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas, il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau. »

Les Algériens Atal et Boudaoui priés de faire leurs valises

Cet échange tendu ne serait pas le seul. Fin mars 2022, alors qu’une réunion avait lieu pour discuter de la composition future de l’effectif, Galtier aurait déclaré qu’il « voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans et notamment faire partir Tobido, Atal, Boudaoui, Gouiri et Lémina ». En ce qui concerne les recrues, le technicien aurait refusé de recruter le défenseur central turc et donc le musulman Ozan Kabak. Dans la foulée, alors que le ramadan débutait, Galtier aurait reproché à Fournier d’avoir signé l’international algérien Billal Brahimi durant le mercato d’hiver, qui « se rajoute à la liste des joueurs qui suivent le ramadan le jour de match » .

- Publicité-

Sans nul doute, ce courriel est accablant, même si, étant donné les rapports tendus entre Fournier et Galtier, il est préférable de rester prudent en attendant de connaître la version du technicien. Une chose est sûre : les conséquences risquent d’être lourdes pour le coach du Paris Saint-Germain, déjà fortement fragilisé.

🗣️💬 "On est en mesure de confirmer que le mail a réellement été écrit par Julien Fournier"



🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 1/2) pic.twitter.com/LYiDfMdqkv — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023