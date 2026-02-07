France : un texte adopté pour faciliter la restitution du dieu Gou au Bénin

Le Sénat français a adopté à l’unanimité un texte visant à encadrer la restitution des œuvres africaines. Parmi les demandes en attente figure celle du Bénin pour le retour de la statue du dieu Gou, trésor historique d’Abomey emporté à l’époque coloniale.

Le Sénat français a adopté à l’unanimité un texte visant à encadrer la restitution des œuvres africaines. Parmi les demandes en attente figure celle du Bénin pour le retour de la statue du dieu Gou, trésor historique d’Abomey emporté à l’époque coloniale.

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le processus de restitution du patrimoine africain conservé en France. Le Sénat français a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à encadrer de manière durable les demandes de retour d’œuvres. Parmi les dossiers évoqués figure celui du Bénin, qui réclame la restitution de la statue du dieu Gou, une pièce emblématique des trésors royaux d’Abomey emportés durant la période coloniale, d’après RFI.

Selon Max Brisson, sénateur et vice-président de la commission de la Culture, « On ne pouvait pas continuer d’œuvrer, restitution ou non, avec des lois d’espèces. Mais nous avons toujours souhaité que la réponse de la France ne soit pas de tout rendre mais plutôt que, œuvre par œuvre, on ait une vraie analyse scientifique ».

Publicité

De plus, le dispositif prévoit la création de comités scientifiques composés de chercheurs français et du pays demandeur. « Admettons que cela soit le Sénégal qui demande, alors un comité scientifique à parité va être établi entre Français et Sénégalais afin de rétablir, retracer l’histoire et la provenance de l’œuvre », a expliqué Catherine Morin-Dessailly, sénatrice et rapporteur du texte .

Pour l’instant, une douzaine de demandes ont été recensées, dont celle du Bénin pour la statue du dieu Gou, et celle de l’Algérie pour les effets personnels de l’émir Abdelkader.

La statue du dieu Gou est une sculpture en fer martelé, réalisée vers 1858 par Ekplékendo Akati à Abomey. Elle symbolise l’art et la spiritualité du royaume de Dahomey. Pillée par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle, elle a été conservée dans plusieurs institutions françaises avant d’être déposée au pavillon des Sessions, antenne du musée du quai Branly, au sein du Louvre depuis 2000.

Publicité