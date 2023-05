France: un joueur suspendu 30 ans après avoir agressé un arbitre

-Publicité-

Selon les informations rapportées par Footmercato, un joueur amateur de la D4 française, dont l’identité n’a pas été précisée, a été suspendu 30 ans pour avoir violemment frappé l’arbitre de la rencontre entre Brezolles et Cherisy le mois dernier.

Le mois dernier, une série d’incidents graves s’est déroulée lors d’un match de D4 française opposant Brezolles et Cherisy. L’arbitre bénévole de la rencontre a été violemment agressé par un joueur, dont l’identité n’a pas été précisée, entraînant une fracture de la clavicule et du coude. Il a nécessité à l’officiel une période de convalescence de 20 jours, selon le certificat médical établi.

Suite à cette agression choquante, une plainte a été déposée et le District d’Eure-Loir s’est constitué partie civile dans cette affaire. La commission de discipline a pris une décision exemplaire en réaction à cet incident, infligeant une sanction très sévère au joueur, selon les informations rapportées par Footmercato. Celui-ci a été suspendu pour une durée de 30 ans, en raison de son « acte de brutalité envers un officiel, ayant entraîné une blessure dûment constatée par certificat médical et nécessitant une ITT supérieure à 8 jours ».

Cette sanction exemplaire vise à dissuader toute forme de violence à l’encontre des arbitres et à rappeler l’importance du respect envers ces acteurs essentiels du jeu. « Ce sont des agissements intolérables, qui n’ont pas été dirigés uniquement vers l’arbitre, puisque les violences se sont propagées jusqu’aux tribunes et ont opposé joueurs et spectateurs« , a d’ailleurs expliqué Patrick Troysi, le président du District, dans L’Echo Républicain.

A noter que trois autres joueurs de l’équipe de Cherisy ont été suspendus cinq ans pour « actes de brutalité et de barbarie constatés par certificats médicaux ».

