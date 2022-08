France: « un grand compétiteur comme Kylian », la mère de Mbappé flatte Deschamps avant le Mondial

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Fayza Lamari a évoqué la relation étroite entre Kylian Mbappé et le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. La mère de l’attaquant du PSG n’a pas manqué de dresser des louanges au technicien français qu’elle qualifie de compétiteur comme son fils.

Conseillère et véritable mère poule, Fayza Lamari n’est jamais très loin lorsque les intérêts de Kylian Mbappé sont en jeu. Très active dans le monde du football, la jeune dame a été l’une des grandes négociatrices dans la prolongation spectaculaire de l’attaquant français au PSG où durant de longs mois elle a mené les débats avec le Real Madrid et le Qatar.

On l’avait également vu lors de la brouille entre son fils et la Fédération française à propos des droits d’image du champion du monde 2018. Et cette fois-ci, c’est sur le sélectionneur de l’équipe de France que la native de Bondy a jeté son dévolu. En effet, dans une longue interview accordée à L’Equipe, Fayza Lamari a parlé de la relation entre le clan Mbappé et Didier Deschamps. Et l’ancienne handballeuse a dressé des louanges au technicien français qu’elle qualifie de compétiteur comme son fils.

« Kylian n’oubliera pas que c’est le premier sélectionneur qui lui a donné sa chance et que cela dure depuis plus de cinq ans. Ils ont gagné le plus beau des trophées ensemble. Ce succès lie forcément. Kylian a beaucoup appris avec Didier Deschamps, qui est un grand compétiteur comme lui », a-t-elle confié.

Une connexion réciproque

Des propos qui ont rapidement trouvé preneur dans le clan de l’entraineur français. En effet, toujours dans les colonnes de l’Equipe, un proche de Deschamps révèle toute l’estime que le sélectionneur des Bleus porte pour son prodige. « Didier a vite été sous le charme. Il a rapidement compris que Kylian n’affichait pas de la suffisance mais que c’était la nature profonde du gamin d’être comme ça. Il n’y avait pas besoin de lui répéter les choses. Il capte tout, comprend tout et cadre vite avec son entourage », a déclaré le clan Deschamps.

« (…) Vous remarquerez que Didier ne s’est pas mêlé de cette affaire de droits d’image. Il est resté volontairement en marge. Il est aussi malin que lui », a-t-il ajouté. La connexion est donc réciproque et elle devrait poursuivre au moins jusqu’à la Coupe du monde 2022 où la France, donnée pour favorite, est logée dans le groupe D aux côtés du Danemark, de la Tunisie et de l’Australie.