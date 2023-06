France: Sacha Boey dit «non» au Cameroun et se justifie

Eligible pour jouer avec l’équipe de France et du Cameroun, Sacha Boey a opté pour le maillot des Bleus. Un choix assumé par le joueur de Galatasaray qui s’est justifié au micro de So Foot.

Encore un talent que le Cameroun ne profitera pas des services. International espoir français, Sacha Boey a été convoqué chez les Bleuets pour disputer l’Euro Espoirs (du 21 juin au 8 juillet 2023). Le joueur né à Montreuil est éligible pour jouer avec l’équipe du Cameroun, au moins chez les séniors. L’entraineur Rigobert Song était même dernièrement en France pour convaincre le tout nouveau champion de Turquie avec Galatasaray de rejoindre la tanière des Lions Indomptables.

Mais pour Boey, sa nationalité sportive est et reste la France. Interrogé sur la question par les journalistes de So Foot, l’arrière droit n’a pas fait dans la dentelle. « Le Cameroun est mon pays d’origine, mais je ne me sens pas assez proche de lui pour le représenter. Il faut que je connaisse le pays, la culture, ce n’est pas simplement du football. On parle de se battre pour une patrie, donc il faut savoir pourquoi. Jouer pour le Cameroun, juste parce que tu ne peux pas rêver de la France par exemple, ce n’est pas moi. Il faut avoir l’amour du maillot pour donner le meilleur. Un binational qui choisit son pays d’origine, parce qu’il a grandi avec la culture, c’est normal. Il va vivre des émotions de fou. Pour moi, ça n’aurait pas été le cas », a confié le joueur passé par Dijon.

En une saison, Sacha a mis Léo Dubois sur le banc, gagné le cœur des supporters et remporté un titre. Il a encore faim, et il sait qu'il y a une place à prendre au poste de latéral droit en équipe de France.

L’ancien de Rennes a par ailleurs précisé avoir tenu le même discours devant le sélectionneur camerounais, venu tenter d’enrôler le crack français. « J’ai mangé durant deux heures avec lui. C’est une très belle personne qui m’a très vite compris. Je lui ai tenu le même discours, il m’a même proposé d’organiser un voyage au Cameroun pour que j’apprenne de plus près ce que représente ce beau pays. Il ne m’a pas mis la pression, ne s’est pas braqué. Il a de l’expérience, il sait se mettre à la place d’un binational. Un grand merci à lui », a ajouté Sacha Boey.

