France – Réforme des retraites: la motion de censure transpartisane rejetée

En France, l’Assemblée nationale a rejeté lundi à 9 voix près, la motion de censure transpartisane qui avait été déposée par le groupe de députés indépendants Liot, après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites.

La motion de censure transpartisane, présentée aujourd’hui par le centriste Charles de Courson, n’a recueilli que 278 votes favorables. Il en aurait fallu 287, soit la majorité absolue des sièges de l’Assemblée nationale, pour parvenir à faire tomber le gouvernement et par la même occasion, à rejeter la réforme des retraites après le recours jeudi dernier par Élisabeth Borne à l’article 49.3 de la Constitution.

Malgré les votes des députés de la Nupes, du Rassemblement national, d’une majorité des parlementaires du groupe LIOT, d’une partie des Républicains et de certains non-inscrits, le texte qui inquiétait depuis quelques jours l’exécutif et sa majorité relative n’a pas été adopté. Et la réforme a donc désormais de très grandes chances d’être considérée comme adoptée, avant même le vote de la motion de censure du Rassemblement national, qu’une majorité de parlementaires ne voteront pas.