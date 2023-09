France: plainte contre un étudiant filmé en train de manger une souris vivante

- Advertisement -

Lors d’une soirée d’intégration dans un lycée de Marseille, ville du sud de la France, un étudiant a été filmé en train de manger une souris vivante. Une association pour la défense et la protection des animaux a décidé de porter plainte après ce « pari » relevé par le jeune homme.

Lors d’une soirée d’intégration en vue des classes préparatoires du Lycée Thiers de Marseille, un jeune homme aurait relevé un pari : mettre une souris vivante dans sa bouche. Le défi relevé, le jeune homme aurait pu simplement recracher l’animal, mais décide finalement de le mâcher.

La souris n’a pas survécu. Une scène qualifiée d’« insupportable » par 30 Millions d’Amis, une association pour la défense et la protection des animaux. L’association qui se bat pour faire progresser le droit des animaux annonce, dans un communiqué, porter plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal. En France, les sévices graves ou acte de cruauté ayant entraîné la mort d’un animal, peuvent valoir jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros (près de 50 millions F CFA) d’amende.

