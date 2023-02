France ou Guinée: Abdoulaye Touré a fait son choix

Longtemps courtisé par la Guinée malgré ses refus à répétition, Abdoulaye Touré a finalement dit oui au Syli national, à 28 ans.

Un choix motivé par le fait qu’il ne sera jamais appelé en équipe de France ? Abdoulaye Touré a en tout cas décidé de jouer pour la Guinée. L’ancien capitaine du FC Nantes a dit oui au Syli national qui l’a longtemps courtisé par le passé.

C’est la Fédération guinéenne de football qui a officialisé la nouvelle dans un post sur ses réseaux sociaux, expliquant que le milieu de terrain du Genoa et ex-international U20 français, a fait son choix suite à une rencontre avec le sélectionneur Kaba Diawara.

Agé de 28 ans et évoluant dans un club de Serie B italienne (deuxième division) où il passe la plupart de son temps sur le banc (seulement trois matchs disputés cette saison), Abdoulaye Touré est conscient qu’il risque d’être taxé d’opportunisme.

«Ceux qui m’entourent, mes proches savent que je suis très attaché à mon pays. Il est vrai que la sollicitation pour rejoindre le Syli a été faite depuis un moment et jusqu’aujourd’hui je n’avais pas donné suite. Je pars du principe que tout est une question de rendez-vous, il n’y a pas de hasard. Donc aujourd’hui si j’ai décidé de représenter les couleurs de mon pays, c’est que j’en ai vraiment envie. Non pas parce qu’auparavant je n’en avais pas envie mais comme je le dis, tout est une question de rendez-vous», a argué le natif de Nantes sur le site officiel de la FGF.

«Je pense que je suis arrivé à un moment où je suis sûr d’être prêt à porter les couleurs de mon pays et de rendre fiers mes proches. (…) Je suis guinéen, je suis fier de l’être. Beaucoup vont croire que c’est une décision qui est prise tardivement. Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Moi en tout cas, comme je l’ai dit, aujourd’hui c’est le bon moment de rejoindre l’équipe», a-t-il ajouté.

Reste désormais à voir ce qu’il va apporter au Syli national, en course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. La Guinée est logée dans la poule D, battue par l’Egypte (0-1) et victorieuse du Malawi (0-1) lors des deux premières journées.