France: « on est une équipe à battre », Lloris prévient ses coéquipiers pour le Mondial 2022

En conférence de presse ce lundi à Clairefontaine, Hugo Lloris a réagi à la Coupe du monde 2022 qui démarre dans une semaine. Et le gardien de but de l’équipe France a prévenu les Bleus sur leur statut de tenant du titre.

Champion du monde en titre, la France va bientôt se lancer dans la course à la défense de son titre. Les Bleus sont logés dans le groupe D, aux côtés de la Tunisie, de l’Australie et du Danemark. Une poule à priori facile pour les Français qui devraient finir dans les deux premiers, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Mais pour Hugo Lloris, ce serait une erreur pour ses coéquipiers de prendre ce groupe de haut. En conférence de presse ce lundi à Clairefontaine, le gardien de but des Bleus a mis en garde ses coéquipiers sur une élimination dès les phases de groupe, comme c’est déjà le cas en 2010 en Afrique Sud (2 nuls et 1 défaite) et en 2014 au Brésil ( 1 victoire et 2 défaites).

« On ne peut pas ne pas y penser. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois, forcément, il y a des réponses à ces questions. Le sélectionneur et son staff ont préparé en amont la meilleure équipe possible, même s’il y a eu des concours de circonstances avec des blessés. Le groupe présent aura cette responsabilité et cette tâche de représenter au mieux le foot français« , a déclaré le capitaine des Bleus.

Avant d’ajouter: « En tant que tenant du titre, ça veut dire qu’on est une équipe à battre. On a pu le ressentir avant, car la France est une grande nation du foot. Mais depuis la Russie, on sent des adversaires en plus motivés à l’idée d’affronter les champions du monde. Il y a les dangers du premier match, avec la fraicheur, des accidents peuvent arriver. On connaît l’importance de bien démarrer une compétition. » Kylian Mbappé, Karim Benzema et cies sont prévenus!