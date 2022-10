France: Olivier Giroud évoque sa présence au Mondial 2022

Après la victoire du Milan AC contre le Dinamo Zagreb (4-0) ce mardi en Ligue des champions, Olivier Giroud a été interrogé par beIN Sports sur ses chances de disputer le Mondial 2022 avec la France. L’attaquant milanais préfère ne pas penser à cela pour le moment.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre) approche à grands pas. Et évidemment, des questions commencent par se poser sur les listes des sélectionneurs des pays qualifiés. Si certains joueurs sont déjà assurés, à moins d’une blessure de dernière minute, d’être de l’aventure en terre qatarie, d’autres sont encore dans l’incertitude. C’est le cas d’Olivier Giroud avec la France. Malgré de très bonnes performances avec le Milan AC cette saison, l’attaquant français n’est toujours pas certain de disputer le prochain Mondial.

Buteur sur pénalty à l’occasion de la victoire de l’AC Milan sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-4) ce mardi en Ligue des champions, Giroud a été interrogé par beIN Sports, après la rencontre, sur ses chances de faire partie de la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée le 9 novembre prochain. Pour le buteur de milanais, cette échéance, bien que dans un coin de sa tête, n’est pas encore d’actualité.

« Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça. Je me concentre sur Milan en toute sincérité. Je sais qu’il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu’on ne joue pas libéré. Je ne pense pas à ça, il faut arriver en forme, on verra le 9 novembre », a ainsi déclaré l’international tricolore (114 sélections).

Rendez-vous donc le mois prochain pour savoir si Olivier Giroud sera convoqué par Didier Deschamps pour la messe du football au Qatar. Pour rappel, la France débutera son Mondial le 22 novembre contre l’Australie dans le groupe D, avant d’affronter le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre).