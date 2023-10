France: nouveau propriétaire du club de Bourges, Sadio Mané justifie son achat

-Publicité-

En conférence de presse virtuelle ce mercredi, Sadio Mané a officialisé son rachat du club français, Bourges Foot 18. Et l’attaquant sénégalais a justifié l’acquisition de cette équipe de National 2 (quatrième division française).

C’est officiel. Sadio Mané est le propriétaire de Bourges Foot 18. L’attaquant sénégalais a racheté le club français de National 2. L’officialisation a été faite ce mercredi à la mairie de Bourges en présence des autorités municipales, de l’ancien propriétaire Cheikh Sylla et du joueur d’Al Nassr.

Du même Pays:

Connecté par visioconférence depuis l’Arabie Saoudite, le nouveau propriétaire a justifié son choix d’investir dans un club qui patauge dans les tréfonds de la quatrième division française. « C’est un grand plaisir d’accompagner le projet de mon ami Cheikh Sylla. On discute depuis trois ans. On va travailler ensemble pour développer et structurer le club et le professionnaliser », a-t-il déclaré, rapporté par Afrik-Foot.

« Le défi sera énorme, mais la population sera concernée et on y arrivera. Le maire et le président m’ont convaincu avec la volonté d’atteindre les objectifs immédiats », a-t-il poursuivi. Et le natif de Bambali s’est déjà mis à l’œuvre, avec des millions d’euros mis à la disposition de Bourges Foot 18 pour le recrutement de nouveaux joueurs cet hiver.