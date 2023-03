France, Maroc ou Algérie: Sami Tlemcani a fait son choix

Dans un post sur les réseaux sociaux, Sami Tlemcani a choisi le pays dont il souhaite porter le maillot national. Le gardien de but de la réserve de Chelsea a opté pour la sélection algérienne.

Le jeune gardien Sami Tlemcani, âgé de seulement 18 ans et évoluant au sein de la réserve de Chelsea, a pris une décision controversée en cette période de tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie.

Issu d’une famille d’origine algérienne et marocaine, ce portier qui a évolué à Créteil et au Paris FC, avait pris la décision en 2021 de rejoindre la sélection marocaine, sous les ordres du sélectionneur Vahid Halilhodzic, et avait été récompensé par une convocation surprise lors du match contre la Guinée, en octobre de la même année (sans toutefois jouer). Par la suite, il avait fêté sa première cape avec les U20 marocains.

Cependant, son père n’a jamais fermé la porte à l’Algérie et le jeune gardien vient de surprendre tout le monde en revenant définitivement sur sa décision, souhaitant désormais représenter les couleurs algériennes. Les Fennecs auraient déjà lancé les procédures pour effectuer ce changement de nationalité sportive.

«Juste une décision sportive»

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme a justifié son revirement spectaculaire. «Je me permets d’écrire ce message afin de préciser certains points et en espérant que mes intentions ne soient pas mal-interprétées. Je comprends tout à fait que mon choix ait pu être mal-perçu ou comme de la provocation pour certains. C’est la raison pour laquelle j’aimerais m’excuser auprès de toutes celles et ceux qui se sont sentis offensés ou blessés. Loin de moi cette idée», a clarifié le dernier rempart sur son compte Instagram.

Le jeune gardien, dans un souci d’apaisement, a tenu à présenter ses excuses, avant de remercier toutes les structures qui l’ont formé et qui lui ont permis d’atteindre le niveau où il se trouve actuellement.

«J’ai juste pris une décision sportive. Je tiens d’ailleurs remercier toutes les structures par lesquelles je suis passé, qui m’ont formé et m’ont permis d’être là où je suis aujourd’hui. Mes décisions sportives n’affecteront jamais l’amour que je porte pour le pays de mon père ainsi que celui de ma mère. Merci de votre compréhension», a-t-il conclu.

Il devrait donc, si tout se passe comme prévu, faire ses débuts avec la sélection U23 de l’Algérie fin mars, à l’occasion du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, lors du match contre le Ghana.

Le gardien U21 de Chelsea et nouveau international algérien 🇩🇿 Sami Tlemcani, a tenu à s’expliquer et apporter un éclaircissement quant à son changement de nationalité sportive. pic.twitter.com/fWLHe3lrMG — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 2, 2023