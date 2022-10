France: le superbe hommage de Franck Ribéry à Marseille après sa retraite sportive

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry a rendu un bel hommage au club phocéen après sa retraite sportive, vendredi dernier, à 39 ans.

Considéré comme l’un des grands milieux de terrain de sa génération, Franck Ribéry a annoncé vendredi dernier, avoir mis un terme à sa carrière de footballeur. L’homme surnommé « Kaiser Franck » en Allemagne a décidé de raccrocher définitivement les crampons après une carrière bien remplie de près de 20 ans, qui l’a conduit de Marseille à la Fiorentina en passant par le Bayern Munich.

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, l’ancien international français a évoqué son passage à l’Olympique de Marseille, où il y a évolué pendant deux saisons (2005-2007). « Marseille est le premier endroit où j’ai laissé mon empreinte. Les gens ont la mentalité typique d’une ville du sud. Ils vivent le football avec une passion incroyable. Ce n’était pas facile parce que j’avais beaucoup de pression sur moi, mais là, ma carrière a fait un bond en avant », a déclaré Ribéry.

Formé à Brest, « Kaiser Franck » a évolué à Metz, Galatasaray, Marseille avant d’échouer au Bayern. Chez les Bavarois, l’ancien international tricolore a disputé douze saisons et a remporté 23 titres, dont neuf fois la Bundesliga et une Ligue des champions en 2013. Sa carrière internationale fait état deux participations à une Coupe du monde, en 2006 où les Bleus ont été battus en finale par l’Italie, et en 2010 soldée par une élimination de la France dès les phases de poule.

Franck Ribery💬: « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. ✨ Merci à tous pour cette grande aventure. 🙏🏼 »



LÉGENDE 💫🇫🇷



(🎥 @FranckRibery) pic.twitter.com/S7J6KDuYBr — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 21, 2022