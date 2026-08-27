France : le député Sébastien Delogu placé en garde à vue après une altercation avec des policiers

Le député Sébastien Delogu, élu de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône sous l’étiquette La France insoumise-Nouveau Front populaire, a été placé en garde à vue jeudi 27 août à Marseille dans une enquête pour outrage ouverte après une altercation avec des policiers.

Le parquet de Marseille a confirmé la veille le dépôt d’une plainte pour outrage par trois policiers et l’ouverture d’une enquête de flagrance. Il a ensuite annoncé jeudi le placement en garde à vue du parlementaire dans ce dossier.

Les faits remontent au lundi 24 août dans l’immeuble où réside le député, à Marseille, alors que des policiers venaient interpeller un suspect. L’incident s’est donc produit dans le cadre d’une intervention de police distincte de l’élu lui-même.

L’article 26 de la Constitution française prévoit qu’une mesure privative ou restrictive de liberté visant un parlementaire ne nécessite pas l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation définitive.

Sébastien Delogu a parallèlement déposé plainte contre X, disant avoir subi des injures et des violences lors de l’intervention. Cette plainte relève de sa version des faits et s’ajoute à la procédure ouverte à la suite de la plainte des policiers.