France: le député Adrien Quatennens jugé et condamné pour avoir giflé sa femme

En France, le député LFI Adrien Quatennens a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales ce mardi 13 décembre 2022 matin.

Le député français Adrien Quatennens comparaissait ce mardi matin dans une procédure de « plaider-coupable ». Il est accusé d’avoir giflé son épouse et de lui avoir envoyé des SMS répétés. Poursuivi par la justice française, il a été jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce mardi.

Selon son entourage, l’élu du Nord pouvait écoper d’une amende voire d’un stage de sensibilisation » aux violences conjugales mais à l’issue de l’audience, l’ex numéro un de la France insoumise (LFI) a été condamné à quatre mois de prison avec sursis.

Selon 20minutes, cette épilogue judiciaire a mis Adrien Quatennens au banc de la politique et a entraîné un séisme à gauche et dans les rangs des insoumis. Le média rappelle qu’il s’agit des « violences sans incapacité commises par conjoint » entre octobre et décembre 2021, ainsi que d’« envoi régulier et malveillant de messages » à son épouse, par SMS et WhatsApp, entre août et septembre 2022.

Adrien Quatennens plaide coupable

Me Jade Dousselin, avocat du député informe que son client a reconnu deux faits notamment une gifle à son épouse « il y a plus d’un an » dans un contexte « d’agressivité mutuelle », ainsi que des SMS envoyés après la séparation du couple et « dont l’absence de caractère malveillant » a « été reconnue ».

A noter que la poursuite judiciaire a été enclenchée suite à une plainte déposée par son épouse Céline, en septembre dernier, qui, après deux mains courantes, a dénoncé deux mois plus tard dans un communiqué des « violences physiques et psychologiques » et des « colères » et « crises » dont elle a été victime.