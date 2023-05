France: le beau geste de Mbappé et Achraf Hakimi aux enfants handicapés

-Publicité-

Kylian Mbappé, parrain de l’association Premiers de Cordée, a rendu visite aux enfants handicapés de l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt, ce jeudi. Coéquipier du Français au PSG, Achraf Hakimi a également assisté à la visite.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont rendus jeudi 11 mai à l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt (92) pour passer du temps avec des enfants malades et handicapés.

Le joueur marocain a accompagné l’ambassadeur de l’association « Premiers de Cordée » pour partager un moment mémorable avec les enfants. L’association a pour but de sensibiliser contre le handicap et propose des activités sportives et des animations pour les enfants malades ou en situation de handicap.

Du foot, des sourires et beaucoup d'émotions à @Pare_Poincare hier suite à la visite de notre parrain @KMbappe et @AchrafHakimi 🤩⚽ Le #SportHopital a rempli sa mission



MERCI 💙



📸 Premiers de Cordée pic.twitter.com/t1evzpIKzE — Premiers de Cordée (@PremiersdCordee) May 12, 2023 - Publicité-

Lors de leur visite, les enfants de l’Hôpital Ambroise-Paré ont eu l’occasion de profiter d’une partie de football adaptée à leurs besoins spécifiques, avec les deux stars. Les sourires sur leurs visages étaient vraiment réconfortants!

Pour rappel, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont développé une relation étroite depuis l’arrivée d’Hakimi au Paris Saint-Germain en juillet 2021.

Articles similaires