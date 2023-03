France: l’Algérie et le Cameroun rêvent d’Ethan Mbappé, frère de Kylian

Âgé de 16 ans, le milieu de terrain des U19 du PSG, Ethan Mbappé, frère de la star parisienne Kylian Mbappé, attise déjà la convoitise des équipes nationales notamment le Cameroun et l’Algérie, pays d’origine de son père et de sa mère respectivement, qui ne cachent plus leurs intérêts pour le jeune joueur.

Selon les informations rapportées par Observalgerie, les parents d’Ethan, Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé, pourraient intervenir pour influencer les décisions de leur enfant quant à sa carrière internationale. Si la France ne sollicite pas ses services, ils pourraient ainsi favoriser une carrière avec les Fennecs ou avec les Lions indomptables, voire même une carrière sans choix international.

En attendant, Ethan Mbappé continue de s’illustrer aux côtés des U19 du PSG et de gravir les échelons de sa carrière de footballeur. Il reste à déterminer quelle sélection nationale il désignera à l’avenir, mais une chose est certaine : plusieurs pays ont un œil attentif sur lui.