France : l’actrice Nadia Farès placée dans le coma après une noyade dans une piscine à Paris

Nadia Farès, actrice française de 57 ans, a été retrouvée inconsciente au fond d’une piscine du 9e arrondissement de Paris et hospitalisée en urgence dans un état grave ; une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident.

Les faits se seraient déroulés dimanche 12 avril vers midi au sein du complexe sportif Blanche, en plein cœur de Paris. L’artiste, qui nageait des longueurs, a disparu sous l’eau sans provoquer de remous ni lancer d’appel, selon les premiers éléments rapportés par des médias nationaux.

Des nageurs présents sur place ont plongé et l’ont retrouvée inerte au fond du bassin. Ils ont immédiatement entrepris des gestes de secours, pratiquant un massage cardiaque et utilisant un défibrillateur avant l’arrivée des pompiers. Les secours estiment qu’elle est restée entre trois et quatre minutes sous l’eau avant d’être remontée à la surface.

Transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Nadia Farès a été réanimée puis placée en coma artificiel. Son pronostic vital était, selon les dernières informations publiées, engagé au moment des premiers bilans médicaux.

Enquête et investigations

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour éclaircir les causes de la noyade. Les policiers du 9e arrondissement ont entendu le nageur qui lui a porté secours et envisagent d’exploiter les images de vidéosurveillance de la piscine pour reconstituer le déroulé des faits. À ce stade, aucune infraction n’a été relevée.

Nadia Farès, âgée de 57 ans, s’est fait connaître au cinéma et à la télévision, notamment grâce à son rôle dans Les Rivières pourpres et à ses apparitions dans la série Marseille.