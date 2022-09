France: la Première ministre Elisabeth Borne annoncée en Algérie

La Première ministre française, Elisabeth Borne se rendra en Algérie les 9 et 10 octobre dans le cadre de la consolidation des relations diplomatiques entre Alger et Paris.

La Première ministre française, Élisabeth Borne, se rendra en Algérie les 9 et 10 octobre pour concrétiser avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, en comité intergouvernemental, le «partenariat» conclu entre les présidents des deux pays fin août, a annoncé Matignon, samedi 24 septembre, rapporte l’AFP.

« En ligne avec la Déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France », adoptée à l’occasion de la visite du président français Emmanuel Macron fin août, « les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l’amitié entre la France et l’Algérie, et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun », selon cette source.

Des annonces seront faites « prochainement » sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France, avait aussi précisé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron en Algérie, qui s’était félicité qu’Alger aide « à la diversification » des approvisionnements en gaz de l’Europe.