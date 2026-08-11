France : la nigériane Creativo El Matador prépare une implantation industrielle près de Marseille

La société nigériane Creativo El Matador, spécialisée dans la transformation de produits agricoles, a ouvert un bureau à Paris et prévoit de construire un entrepôt ainsi qu’une usine près de Marseille. L’entreprise veut rapprocher les chaînes d’approvisionnement africaines du marché européen et créer 24 emplois en France dans les trois prochaines années.

Creativo El Matador entend utiliser la France comme point d’entrée sur le marché européen. Le groupe nigérian travaille notamment sur le cacao, la noix de cajou, la gomme arabique et le gingembre, des matières premières qu’il souhaite transformer ou commercialiser à destination des consommateurs européens.

« Il est nécessaire de renforcer notre relation directe avec la France », explique Adebowale Adeyeye, directeur général de l’entreprise. Selon lui, le modèle actuel, qui voit certaines matières premières africaines être expédiées vers l’Asie avant de revenir sur les marchés européens sous forme de produits transformés, allonge les délais et limite la création de valeur sur les deux continents.

L’entreprise veut donc réduire les temps de transport et de transit, tout en développant une activité de transformation en Afrique et en France. Elle affirme également vouloir proposer des produits issus du continent africain à des prix et dans des conditions de qualité adaptés au marché français. Les modalités précises de cette chaîne d’approvisionnement n’ont pas été communiquées.

Un bureau commercial avant l’unité industrielle

La première étape de cette stratégie consiste à installer un bureau à Paris. Creativo El Matador est accompagnée par Business France, l’agence chargée notamment de soutenir les investissements internationaux en France. Cette implantation devrait permettre à la société de prospecter des clients européens, mais aussi d’identifier des fournisseurs français et européens susceptibles de vendre leurs produits en Afrique.

« Souvent, les entreprises commencent avec un bureau commercial et souhaitent ensuite enchaîner avec une unité de production », observe Nicole Blazik, directrice des projets d’investissements internationaux de Business France pour l’Afrique australe. D’après elle, Creativo El Matador veut se positionner entre les deux continents, en développant à la fois ses ventes en Europe et ses activités d’approvisionnement entre la France et l’Afrique.

L’entreprise a déjà acquis un terrain dans la région de Marseille. Elle prévoit d’y bâtir un entrepôt et une usine de transformation, avec une mise en service annoncée d’ici à la fin de l’année. Le calendrier reste toutefois dépendant de l’avancement des travaux et des éventuelles autorisations nécessaires. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué.

À terme, le bureau français doit contribuer à la création de 24 emplois sur trois ans. La société n’a pas détaillé la répartition de ces postes entre les fonctions commerciales, logistiques et industrielles.

Pour justifier le choix de la France, Adebowale Adeyeye met en avant les liens historiques et linguistiques entre l’Hexagone et plusieurs pays africains. Bien que nigérian, le dirigeant dit avoir grandi au contact de pays francophones voisins. Il cite également l’intérêt de la France pour les investissements et les échanges avec l’Afrique comme un facteur ayant pesé dans la décision d’implantation.