RDC : quatre opérateurs subventionnés pour étendre la couverture mobile dans 40 localités

La République démocratique du Congo lance une première phase de son programme de connectivité universelle avec le déploiement de réseaux mobiles dans 40 localités rurales et périurbaines. Quatre opérateurs doivent bénéficier d’un soutien du Fonds de développement du service universel (FDSU) pour étendre la couverture aux zones encore mal desservies.

Le FDSU a signé, samedi, des accords avec quatre opérateurs de télécommunications dans le cadre de cette première série de déploiements. Le montant des subventions ainsi que l’identité des localités concernées n’ont pas été communiqués dans les informations disponibles.

Le programme cible les territoires où l’accès aux services mobiles reste limité, alors que plusieurs millions de Congolais vivraient encore en dehors de la couverture des réseaux. L’objectif est de concentrer les investissements sur les zones rurales et périurbaines jugées prioritaires, où les opérateurs disposent de moins d’incitations économiques pour financer seuls de nouvelles infrastructures.

Le mécanisme repose sur le financement public d’une partie des coûts de déploiement. Il doit permettre aux opérateurs retenus d’installer ou d’étendre leurs équipements dans des localités où la rentabilité commerciale est insuffisante, mais où les besoins de communication et d’accès aux services numériques sont importants.

Le calendrier des travaux, les obligations précises imposées aux opérateurs et les modalités de contrôle du respect des engagements doivent encore être précisés. Les informations disponibles ne permettent pas non plus de déterminer si les subventions couvrent uniquement les infrastructures de téléphonie mobile ou également les services de données.

Cette opération constitue la première étape annoncée du programme de connectivité universelle en RDC. D’autres localités pourraient être intégrées lors de phases ultérieures, en fonction des priorités fixées par les autorités et des ressources disponibles du FDSU.