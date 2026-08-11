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Malawi : EGENCO met en service 10 MW de capacités solaires à Salima

Le Malawi a mis en service une centrale solaire de 10 MW à Nanjoka, dans le district de Salima. Réalisée par la compagnie publique Electricity Generation Company Malawi (EGENCO), l’installation constitue la première phase d’un projet appelé à atteindre 50 MW afin de diversifier un système électrique encore largement dépendant de l’hydroélectricité.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Malawi : EGENCO met en service 10 MW de capacités solaires à Salima
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La centrale solaire a été mise en service le 10 août à Nanjoka, dans le centre du Malawi. Elle doit contribuer à renforcer l’offre nationale d’électricité, alors que le pays cherche à réduire les contraintes qui affectent son système de production.

Cette installation représente la première étape d’un programme dont la capacité totale prévue s’élève à 50 MW. Les informations disponibles ne précisent pas encore le calendrier de réalisation des phases suivantes.

La mise en service intervient dans le cadre des efforts engagés par le Malawi pour élargir son mix énergétique. La production électrique du pays reste principalement assurée par les centrales hydroélectriques, ce qui expose l’approvisionnement aux variations des ressources en eau.

Le développement du solaire doit ainsi offrir une source complémentaire de production et limiter la pression exercée sur le parc hydroélectrique. EGENCO, l’entreprise publique chargée de la production d’électricité, porte ce projet dans le cadre de la stratégie nationale de diversification du secteur.

La capacité de 10 MW désormais opérationnelle ne constitue qu’une partie de l’objectif fixé pour le site. Une fois l’ensemble du projet réalisé, la puissance solaire installée à Nanjoka devrait atteindre 50 MW, sous réserve de la mise en œuvre des prochaines étapes.

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