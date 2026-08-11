Tchad : Afreximbank accorde 127 millions de dollars pour les infrastructures commerciales

Le Tchad a obtenu une facilité de financement de 110 millions d’euros, soit environ 127 millions de dollars, auprès d’Afreximbank. Les fonds doivent soutenir des infrastructures destinées à fluidifier les échanges commerciaux et à réduire la dépendance de l’économie tchadienne aux revenus pétroliers.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé, lundi 10 août, l’octroi de cette facilité au gouvernement tchadien. Le financement sera libellé en monnaie locale, pour un montant équivalent à 110 millions d’euros.

Selon la banque, il s’agit du financement le plus important jamais accordé par Afreximbank au Tchad. Les modalités détaillées de la facilité, notamment sa durée et ses conditions financières, n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

Les ressources doivent servir à financer des infrastructures commerciales. Leur objectif est de faciliter la circulation des biens, d’améliorer les échanges et de soutenir la diversification de l’économie tchadienne, encore fortement exposée aux fluctuations des recettes pétrolières.

Cette opération intervient alors que le Tchad cherche à développer d’autres moteurs de croissance et à renforcer ses capacités logistiques. L’amélioration des infrastructures liées au commerce est considérée comme un levier pour réduire les coûts de transport et favoriser l’intégration du pays aux échanges régionaux.

Le communiqué d’Afreximbank ne précise pas la liste des projets concernés ni le calendrier de décaissement des fonds.