France: la FFF interdit l’arrêt des matchs en période de Ramadan

La Commission Fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération française de football (FFF) a envoyé un courrier électronique aux officiels des championnats de France, pour leur indiquer que l’interruption d’un match afin de permettre aux joueurs de rompre leur jeûne pendant le Ramadan est interdite.

Le Ramadan (débuté le 23 mars), qui est le mois le plus sacré de l’année pour les musulmans, qui observent un jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, touche également le monde du football. Ainsi, plusieurs footballeurs musulmans, observent cette prescription sacrée, malgré les championnats qui se poursuivent. Il n’est donc pas rare de voir sur les pelouses européennes, notamment en France, certains arbitres arrêtés momentanément une rencontre, pour permettre à ces derniers de rompre leur jeûne. Un fait qui n’est visiblement pas du goût de la Fédération française de football.

Dans un email envoyé aux officiels, par le biais de la Commission fédérale des arbitres (CFA) dirigée par Éric Borghini, la FFF a interdit ces arrêts de match, en évoquant le « principe de neutralité du football sur les lieux de pratique ». « Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite à la rupture du jeûne du ramadan, commence le mail. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF (…) La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en oeuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment (…) de ses convictions politiques et religieuses« .

La commission précise dans son email, que tous les arbitres qui ne suivront par cette directive seront sanctionnés. « Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales« , indique la FFF, interdisant lors de ses compétitions « tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical ». Une décision qui fait déjà polémique en France, d’autant plus qu’en Premier League et dans les divisions inférieures en Angleterre, les arbitres auront eux la possibilité de donner l’occasion aux joueurs de rompre leur jeûne après le coucher du soleil, pendant des moments dits de « pause naturelle » au cours de la rencontre.

J’ai vu l’objet du mail je me suis dit « ah cool, ils ont décidés de suivre les anglais » ….



après j’ai ouvert 🙂 pic.twitter.com/43vsoYs3gY — bils (@BilelAffelay) March 30, 2023