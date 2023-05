France: Jean Michel Aulas quitte la présidence de Lyon

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce lundi, l’OL Groupe a annoncé le départ de son président Jean-Michel Aulas. Le français quitte le poste après 36 ans de bons et loyaux services.

Une ère importante du football français prend fin. Jean-Michel Aulas (74 ans) a officiellement quitté la présidence de l’Olympique Lyonnais, un rôle qu’il a occupé pendant 36 ans. Le français a notamment permis au club de s’imposer contre l’un des tout meilleurs de France, avec pas moins de 7 titres de Ligue 1 remportés (chez les hommes). La nouvelle a été annoncée ce lundi par le Groupe OL dans un communiqué. John Textor, le nouveau propriétaire, assume désormais les fonctions de président directeur général du club. Aulas devient le président d’honneur de Lyon en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles.

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur« , peut-on lire dans la publication du club français.

Le club salue Aulas

Dans la même publication, l’OL Groupe n’a pas manqué de remercier Jean-Michel Aulas pour tout le travail abattu durant ses 36 ans de présidence. « OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines.

OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes« , ajoute le communiqué.

En 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas a remporté 50 trophées, équipes masculine et féminine confondues, avec notamment 22 championnats (7 pour les hommes, 15 pour les femmes), 8 Ligues des champions et 11 Coupes de France (9 chez les filles, 2 chez les garçons).

