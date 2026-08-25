France Inter : Nagui lancera « Les ailes de géant » le 29 août

Nagui doit revenir sur France Inter le samedi 29 août 2026 à 13h20 avec « Les ailes de géant », une nouvelle émission hebdomadaire diffusée quelques jours après l’arrêt de « La Bande originale », qu’il animait en semaine depuis douze ans.

Le changement intervient dans une grille remaniée à la rentrée. Depuis le 24 août, Maïtena Biraben a repris la tranche de 11h00 à 12h30 avec « Franche Culture », en remplacement de la quotidienne portée jusque-là par Nagui.

Le nouveau rendez-vous annoncé doit prendre la forme d’un entretien d’environ 40 minutes avec un artiste ou une personnalité. Pierre Arditi est présenté comme le premier invité de cette émission programmée chaque samedi.

Puremédias a par ailleurs rapporté que Nagui a fait une apparition surprise dans la première de « Franche Culture » le 24 août. Cette intervention restait distincte du lancement des « Ailes de géant », annoncé cinq jours plus tard.