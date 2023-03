France: Houssem Aouar choisit l’Algérie…. et s’explique

International français avec à sa corde un match amical avec les Bleus, Houssem Aouar a officialisé ce jeudi son changement de nationalité sportive. Et le milieu de terrain de l’OL a décidé de porter les couleurs de l’Algérie, le pays de ses parents.

Dès son jeune âge, Houssem Aouar s’était vu promettre un avenir brillant. Il avait d’ailleurs honoré sa première et unique sélection en équipe nationale française en octobre 2020 lors d’un match amical contre l’Ukraine, au cours duquel il avait brillé avec des prestations remarquables lors du Final 8 en Ligue des champions, durant un été mémorable.

Cependant, depuis cette période faste, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais n’a jamais été en mesure d’atteindre le niveau qui lui était attendu. Actuellement relégué sur le banc de son club formateur, il devrait quitter le Rhône à l’issue de la saison en tant qu’international algérien. C’est le néo-Fennec qui a confirmé en personne son choix de porter les couleurs du pays de ses parents.

Dans une vidéo de neuf minutes publiée par la Fédération algérienne de football (FAF), le Lyonnais a expliqué que c’était un choix du cœur et qu’il allait tout donner sur le terrain pour montrer ce qu’il sait faire. Il a également remercié le coach et le président de la fédération algérienne de lui avoir tendu la main pour rejoindre l’équipe.

«J’ai une part très importante de ma personne qui est française, puisque je suis né et ai grandi ici, mais j’ai également une part très importante de ma personne qui est algérienne, en raison de mes origines et de la manière dont j’ai été éduqué à la maison», a-t-il confié.

«Un signe du destin»

Le joueur a ensuite répondu aux accusations d’opportunisme, en revenant sur les circonstances de sa décision: «Cet été, j’étais en vacances en Algérie et j’ai reçu un appel du président de la FAF, qui m’a simplement exprimé son souhait, ainsi que celui de l’entraîneur, que je rejoigne l’équipe nationale, car il y avait encore une possibilité. Pour être honnête, c’est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais je n’osais pas faire la démarche moi-même, de peur d’être vu comme un opportuniste. Et là, l’entraîneur et le président m’ont tendu la main, j’ai donc considéré cela comme un signe du destin. J’ai vu que j’avais une seconde chance et j’ai saisi cette opportunité, car je pense que c’est quelque chose qu’il ne faut pas manquer», a conclu le Lyonnais.

Houssem Aouar devra cependant patienter avant de célébrer sa première convocation, étant récemment revenu de blessure et actuellement en manque de rythme. Il risque donc de manquer la double confrontation contre le Niger les 23 et 27 mars, lors des éliminatoires de la CAN 2023.