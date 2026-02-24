France Gall furax contre Jenifer : Helena (Star Academy) reprend La Déclaration d’amour

Une reprise contemporaine relance l’attention sur le répertoire de France Gall : le passage sur scène d’une candidate de la récente promotion de la Star Academy , filmé et partagé par RTL2 le 23 février 2026, a offert une nouvelle mise en lumière au titre La Déclaration d’amour , chanson réputée du répertoire de France Gall déjà revisitée par Jenifer en 2013.

Une reprise contemporaine relance l’attention sur le répertoire de France Gall : le passage sur scène d’une candidate de la récente promotion de la Star Academy, filmé et partagé par RTL2 le 23 février 2026, a offert une nouvelle mise en lumière au titre La Déclaration d’amour, chanson réputée du répertoire de France Gall déjà revisitée par Jenifer en 2013.

La vidéo publiée par la station a montré Helena, participante de l’émission, interpréter ce titre emblématique, ravivant ainsi des souvenirs de la polémique qui avait opposé France Gall et Jenifer à la suite des reprises réalisées il y a une dizaine d’années. Ce contexte historique reste marqué par des propos très clairs de France Gall à l’époque.

En 2013, Jenifer avait inclus plusieurs reprises de chansons de France Gall sur un album de reprises. France Gall avait alors dénoncé ne pas avoir donné son accord et avait exprimé sa colère dans les colonnes du Parisien : « Elle fait la promotion de son disque de reprises de mes chansons, qu’elle a réalisé en secret, sans mon […] Elle dit que je suis au courant, que j’approuve et qu’elle a mon aval. Et ça m’énerve. Ils ne m’ont même pas envoyé l’album !«

Retour sur un différend suivi d’un apaisement

Quelques mois après ces tensions publiques, la relation entre les deux artistes a évolué. Jenifer est revenue sur l’affaire dans le documentaire Face à ma vie, reconnaissant une part de responsabilité dans la mauvaise compréhension autour de l’accord présumé : « On m’avait dit qu’elle était d’accord pour que je reprenne ses chansons, qu’elle avait de la tendresse pour moi et que c’était bon pour l’album. Je me suis contentée de ce qu’on m’avait dit. J’ai fait confiance et du jour au lendemain, je me suis retrouvée comme si je mentais. » Ces paroles illustrent la dynamique de confiance et de communication qui a fait défaut à ce moment-là.

En 2014, le ton était devenu plus apaisé entre les deux femmes. France Gall avait indiqué au Parisien avoir été touchée par une lettre de Jenifer et avait déclaré : « Sa longue lettre m’a éclairée et touchée. Je lui garde mon amitié et si je fais un show à la télé, je lui demanderai de venir. » Ces déclarations témoignent d’un réchauffement des relations publicisées après la polémique initiale.

France Gall est décédée le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine ; depuis, son répertoire continue d’être repris et discuté dans l’espace public. La reprise par Helena, relayée par RTL2, s’inscrit dans cette continuité : des chansons considérées comme des classiques suscitent régulièrement de nouvelles interprétations et retrouvent une visibilité à travers des émissions télévisées et des relais médiatiques.

