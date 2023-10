France – Egypte: tête-à-tête annoncé entre Macron et Al-Sissi

- Publicité-

Le président français, Emmanuel Macron, est arrivé au Caire pour rencontrer le président égyptien, quelques jours après la participation de l’Égypte à un sommet pour la paix auquel la France a également pris part.

Le président français, Emmanuel Macron, a entamé une visite officielle en Égypte avec un atterrissage à l’aéroport du Caire. Dans la capitale égyptienne, Macron va rencontrer son homologue Al-Sissi.

Les discussions prévues entre les deux dirigeants devraient aborder divers sujets d’intérêt commun, y compris la coopération économique, les questions de sécurité régionale et les développements géopolitiques dans la région du Moyen-Orient.

Le sommet pour la paix auquel le président égyptien a récemment convié plusieurs dirigeants régionaux avait pour objectif de promouvoir la stabilité et le dialogue entre les pays de la région. La France a joué un rôle actif dans les pourparlers en tant que médiateur neutre.



La réunion de Macron en Égypte pourrait également être l’occasion de renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations. La France et l’Égypte ont une relation de longue date, et la visite du président français renforcera probablement la coopération en matière économique, de sécurité et culturelle entre les deux pays.

La situation dans la région du Moyen-Orient reste complexe, avec des défis tels que les conflits en cours, la question israélo-palestinienne, et les préoccupations liées à la sécurité. La France et l’Égypte ont un intérêt commun à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région.