France: décès du dinosaure de la musique ivoirienne, Justin Stanislas

L’artiste chanteur ivoirien, Justin Stanislas a tiré sa révérence le jeudi 30 juin 2022. Originaire de Daloa, une ville de la Côte d’Ivoire, le chanteur a rendu l’âme dans un hôpital parisien en France.

Justin Stanislas est mort à l’hôpital Mondor de Paris après une longue maladie. L’information avait été perçue comme une rumeur dans la matinée du jeudi avant d’être confirmée par ses parents et amis.

Le défunt artiste avait fait son grand retour au devant de la scène musicale le 14 Décembre 2021 à l’Espace Noisy de Noisy-le-Secpour pour son jubilé d’or avant de disparaître complètement. Ce cinquantenaire était marqué par plus de 50 albums et 45 tours. Justin Stanislas est marié à Yvonne Rabet, plus connue sous le pseudonyme de La Marraine de Clignancourt.