France: décès du chanteur Jean-Louis Murat à 71 ans

Le chanteur français Jean-Louis Murat, connu pour ses chansons à succès « Col de la Croix-Morand », « Si je devais manquer de toi » est décédé ce jeudi à l’âge de 71 ans.

Le monde de la musique est en deuil. Le chanteur Jean-Louis Murat, icône discrète et talentueuse, s’est éteint à l’âge de 71 ans dans son domicile en Auvergne. L’annonce de son décès a été confirmée par son manager et la maison de disques Pias, suite à une information relayée par le journal La Montagne.

Né Jean-Louis Bergheaud le 28 janvier 1952, l’artiste avait choisi de donner à son nom de scène le nom du village où il est né, Murat-le-Quaire, situé dans le Puy-de-Dôme. Il avait connu ses premiers succès à la fin des années 1980, notamment avec le single emblématique « Si je devais manquer de toi« , extrait de son troisième album intitulé « Cheyenne Autumn ». Sa carrière s’est échelonnée sur plusieurs décennies, au cours desquelles il a sorti pas moins de 24 albums studios, du légendaire « Murat » en 1982 à « La Vraie Vie de Buck John » en 2021. Son répertoire comprenait également six albums live ainsi qu’un best of, témoignant de son talent et de son dévouement à l’art musical.

En plus de son travail en tant qu’interprète, Jean-Louis Murat était un auteur et compositeur prolifique. Il a également offert ses talents d’écriture à d’autres artistes de renom, tels que Françoise Hardy avec la chanson « Memory Divine », Isabelle Boulay ou encore Indochine avec « Un singe en hiver ». Le chanteur avait également exploré le monde du cinéma, apparaissant dans des films tels que « La Vengeance d’une femme » réalisé par Jacques Doillon en 1990, ainsi que « J’ai pas sommeil » de Claire Denis en 1994.

Le départ de Jean-Louis Murat survient de manière poignante alors que son ancienne maison de disques, Pias, s’apprête à sortir un best of de l’artiste, comprenant une sélection de 20 titres emblématiques de sa carrière. Cette sortie a pour objectif de (re)découvrir la profondeur et l’empreinte artistique laissées par ce talentueux musicien.

