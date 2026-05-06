France : Amazon annonce un investissement de plus de 15 milliards d’euros sur trois ans

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé un plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros en France sur les trois prochaines années, présenté comme son plus important engagement financier dans le pays depuis son implantation. Ce programme, qui s’étendra jusqu’en 2028, doit accompagner à la fois l’essor de ses activités de vente en ligne, le développement de ses infrastructures logistiques et l’expansion de sa branche de services numériques dans le cloud et l’intelligence artificielle.

Selon l’entreprise, ces investissements permettront la création de plus de 7 000 emplois en contrat à durée indéterminée, qui viendront s’ajouter aux effectifs permanents déjà présents sur le territoire. Amazon affirme employer aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de salariés en France, répartis entre ses entrepôts, ses bureaux et ses centres de données, et insiste sur la diversité des métiers concernés, allant des opérateurs logistiques aux ingénieurs spécialisés dans les technologies de l’information.

Le groupe prévoit de financer la construction de nouveaux sites logistiques, la modernisation de ses entrepôts existants et l’ouverture de centres supplémentaires dédiés à la préparation et à la livraison des commandes. Ces investissements s’accompagneront du renforcement de ses capacités de livraison rapide, notamment via son service de type « Prime », avec pour objectif de réduire les délais dans un nombre croissant de villes moyennes et de zones périurbaines. Amazon met également en avant des projets d’optimisation énergétique de ses sites, avec l’installation annoncée d’équipements plus sobres et le recours accru aux énergies renouvelables, dans la lignée de ses engagements environnementaux affichés au niveau mondial.

Parallèlement à la logistique, une part substantielle du plan portera sur l’expansion des activités de cloud computing et d’intelligence artificielle de la filiale Amazon Web Services (AWS) sur le marché français. L’entreprise dit vouloir répondre à la demande croissante des entreprises, des start-up et des administrations pour des solutions d’hébergement de données, de calcul à haute performance et de services d’IA générative. Des investissements sont annoncés dans de nouveaux centres de données et dans le renforcement des infrastructures existantes, avec la promesse de capacités accrues, d’une meilleure résilience des services et de la création de postes hautement qualifiés dans les métiers du numérique.

Un ralentissement de la croissance en Europe

Dans un contexte marqué par le ralentissement de la croissance en Europe et par les débats sur l’attractivité de la France pour les grandes entreprises internationales, le gouvernement salue ce plan comme un signal positif envoyé aux investisseurs étrangers. Les autorités françaises mettent en avant l’impact attendu sur l’emploi et sur l’activité économique dans les territoires où de nouveaux sites seront implantés, en insistant sur les retombées indirectes pour les sous-traitants, les PME locales et l’écosystème du commerce en ligne. Elles présentent également ces annonces comme la confirmation de la stratégie menée ces dernières années pour simplifier les procédures, attirer les projets industriels et technologiques et renforcer la place de la France dans l’économie numérique européenne.

L’annonce d’Amazon intervient toutefois alors que la présence du groupe en France continue de susciter des critiques, notamment de la part de syndicats et d’élus locaux qui pointent du doigt la concurrence exercée sur le commerce de proximité, les conditions de travail dans les entrepôts et l’impact environnemental du modèle logistique du géant américain. Des associations rappellent que l’essor du commerce en ligne se traduit par une hausse du trafic de camions et de véhicules utilitaires, et appellent à une régulation plus stricte de l’implantation des grands entrepôts. L’entreprise répond en mettant en avant ses engagements en matière de sécurité au travail, de formation de ses salariés et de réduction de ses émissions, ainsi que les emplois créés dans des bassins parfois marqués par un chômage élevé.

Pour Amazon, ce plan triennal doit enfin consolider sa place sur un marché français de plus en plus concurrentiel, où d’autres acteurs internationaux et locaux du commerce en ligne et du cloud cherchent également à se renforcer. En misant sur la combinaison d’un réseau logistique élargi, de services numériques avancés et de promesses de créations d’emplois, le groupe entend se présenter comme un acteur de long terme de l’économie française, au moment où les débats sur la souveraineté numérique, la fiscalité des géants de la tech et la régulation des plateformes s’intensifient à l’échelle européenne.