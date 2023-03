France – Algérie: Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se réconcilient

Après une crise diplomatique entre la France et l’Algérie autour d’une militante franco-algérienne, les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont tourné la page et annoncé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. L’ambassadeur d’Algérie va également revenir en France.

Les relations entre la France et l’Algérie ont été mises à rude épreuve ces derniers mois, notamment à cause de l’affaire de la militante franco-algérienne, Farida C., expulsée d’Algérie en janvier dernier. Cette situation avait provoqué une vive réaction de la France, qui avait rappelé son ambassadeur à Alger en signe de protestation.

Cependant, lors d’un entretien téléphonique ce vendredi 24 mars, les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont mis fin à cette crise diplomatique en levant les incompréhensions liées à cette affaire. Ils ont ainsi convenu de renforcer les canaux de communication pour éviter de nouveaux malentendus regrettables.

La présidence française a salué cette réconciliation, soulignant la volonté de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Elle a également annoncé le retour prochain de l’ambassadeur d’Algérie en France, signe de la normalisation des relations entre les deux pays.

Cette réconciliation marque une avancée importante dans les relations franco-algériennes, longtemps marquées par des tensions et des contentieux historiques. Les deux présidents ont ainsi montré leur détermination à renforcer les liens entre les deux pays et à travailler ensemble pour résoudre les défis régionaux et internationaux.