France 2 : Léa Salamé se retire du 20 heures pendant la candidature de Raphaël Glucksmann
Léa Salamé s’est retirée de la présentation du 20 heures de France 2 le 24 août 2026, au lendemain de l’officialisation de la candidature présidentielle de Raphaël Glucksmann, un choix qui l’écarte de ce rendez-vous central de la campagne à venir.
Raphaël Glucksmann a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 le 23 août 2026 sur TF1. Le retrait annoncé par Léa Salamé vaut pour toute la durée de cette candidature.
La journaliste avait déjà indiqué le 2 février 2026, lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, qu’elle se mettrait en retrait si Raphaël Glucksmann entrait dans la course à l’Élysée.
Jean-Baptiste Marteau assure depuis lors la présentation du 20 heures de France 2 pendant cette période.
Cette organisation tient Léa Salamé à distance des interviews de campagne et des reportages politiques du journal, tout en appliquant la ligne qu’elle avait annoncée plusieurs mois avant l’entrée en lice de son compagnon.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.