France 2 : Léa Salamé se retire du 20 heures pendant la candidature de Raphaël Glucksmann

Léa Salamé s’est retirée de la présentation du 20 heures de France 2 le 24 août 2026, au lendemain de l’officialisation de la candidature présidentielle de Raphaël Glucksmann, un choix qui l’écarte de ce rendez-vous central de la campagne à venir.

Raphaël Glucksmann a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 le 23 août 2026 sur TF1. Le retrait annoncé par Léa Salamé vaut pour toute la durée de cette candidature.

La journaliste avait déjà indiqué le 2 février 2026, lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, qu’elle se mettrait en retrait si Raphaël Glucksmann entrait dans la course à l’Élysée.

Jean-Baptiste Marteau assure depuis lors la présentation du 20 heures de France 2 pendant cette période.

Cette organisation tient Léa Salamé à distance des interviews de campagne et des reportages politiques du journal, tout en appliquant la ligne qu’elle avait annoncée plusieurs mois avant l’entrée en lice de son compagnon.